Allan em sua época de FluminenseRalff Santos / Fluminense F.C.

Publicado 21/06/2022 13:58

Rio - Em busca de substitutos para Fred e Luiz Henrique, o Fluminense está próximo de anunciar o retorno do atacante Alan, que defendeu o clube entre 2008 e 2010. O jogador está sem clube desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China, no final do ano passado. A informação é do portal "GE".

Pelo Tricolor, Alan viveu altos e baixos. O atacante participou dos vice-campeonatos da Libertadores, em 2008, e da Sul-Americana, em 2009, ambos perdendo para a LDU, do Equador, nas finais. Por outro lado, Alan também fez parte da histórica fuga do rebaixamento e o título do Campeonato Brasileiro de 2010.

Desde que saiu do Clube das Laranjeiras, Alan atuou apenas em equipes de fora do Brasil. Entre 2010 e 2015, o jogador defendeu o Red Bull Salzburg, da Austria. Em seguida, defendeu três equipes chinesas: Guangzhou Evergrande, Tianjin Tianhai e Beijing Guoan.

Alan ainda teve passagens rápidas pela seleção brasileira sub-17 e sub-20. No entanto, optou por se naturalizar chinês, e defender a seleção asiatica. Sua estreia na seleção ocorreu em 2021, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, o atacante foi o autor de dois gols na vitória sobre Guam, por 7 a 0.