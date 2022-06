André assinou novo contrato com o Fluminense nesta terça-feira (21) - Marcelo Goncalves/Fluminense

André assinou novo contrato com o Fluminense nesta terça-feira (21)Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 21/06/2022 17:40

O Fluminense ampliou por mais um ano o seu vínculo com André, um dos destaques do time desde a temporada passada. O jovem volante de 20 anos renovou o contrato até 2025. Antes, ia até 2024.



Além de André, o Tricolor também acertou a renovação com Yago Felipe até 2024 e praticamente sacramentou a contratação do atacante Allan, revelado pelo clube e campeão brasileiro de 2010.



O novo contrato de André já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jovem estreou como profissional em agosto de 2020, em um amistoso diante do Botafogo. Antes, quase foi emprestado ao rival, já que não tinha muitas chances.



Entretanto, o Moleque de Xerém aproveitou o espaço que apareceu com lesões de outros volantes e rapidamente se tornou um dos destaques do time, chegando a marcar o gol da vitória por 1 a 0 - o seu primeiro como profissional - sobre o Flamengo, em julho de 2021. Acabou eleito como a revelação do Brasileirão do ano passado.



Contra o Avaí, André completou 80 jogos com a camisa tricolor. Ele marcou dois gols.