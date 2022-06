Luiz Henrique no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Luiz Henrique no treino do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 21/06/2022 17:30

Rio - O Fluminense acertou a venda de Luiz Henrique para o futebol espanhol. Porém, ainda existe a possibilidade do clube carioca negociar a transferência de outros atletas até o fim da temporada. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o atacante Matheus Martins pode ser a nova bola da vez no clube.

Matheus Martins, de 18 anos, recebeu a sua primeira chance nos profissionais no ano passado. Somente com a chegada de Fernando Diz há pouco mais de um mês, o jovem começou a receber mais oportunidades. Nas últimas cinco partidas, o atacante marcou quatro vezes, sendo a última na vitória sobre o Avaí.

Com problemas financeiros, o Fluminense tem a necessidade de obter ao menos R$ 90 milhões em vendas neste ano. A operação que envolveu a transferência de Luiz Henrique rendeu até o momento 8 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões). O presidente Mario Bittencourt descartou que o Tricolor vá vender o volante André, porém, outros atletas podem deixar o clube como: Calegari, Martinelli, Nino, Michel Araújo, entre outros.

Além das vendas dos jogadores do elenco, o Fluminense poderá receber um bom montante em revendas que podem fazer com que o clube consiga chegar na meta. O zagueiro Ibañez, da Roma, e os atacantes João Pedro, do Watford, Richarlison, do Everton, e Evanilson, do Porto, estão sendo pretendidos por outros clubes no futebol europeu, e em caso de venda, o Tricolor irá lucrar pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, ou por ter uma parcela dos direitos dos atletas.