Fluminense anuncia contratação do atacante Alan - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Publicado 21/06/2022 20:38 | Atualizado 21/06/2022 20:43

Rio - O Fluminense anunciou oficialmente a contratação do atacante Alan nesta terça-feira (21). Revelado pelas categorias de base do Tricolor, o jogador, de 32 anos, acertou o retorno ao clube carioca com vínculo até 2024.

Após sete temporadas na China, Alan estava livre no mercado desde a rescisão de contrato com o Guangzhou FC. Entre 2008 a 2010, o atacante disputou 88 partidas pelo Fluminense e marcou 26 gols. O jogador foi negociado no decorrer da campanha que terminou com o título do Campeonato Brasileiro de 2010.

Antes do anúncio, a esposa de Alan, Thuanny Carvalho, "vazou" os bastidores do atacante com a camisa do Fluminense na sala de troféus do clube carioca. Em outra publicação, o jogador aparece brincando com os filhos no gramado das Laranjeiras.