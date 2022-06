Fred voltou a treinar no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 22/06/2022 09:30

Rio - Vivendo suas últimas semanas como jogador profissional, Fred irá ser relacionado para o último jogo no Maracanã contra o Ceará no próximo dia 9. Em entrevista ao canal "Sentimento Tricolor, o presidente Mario Bittencourt confirmou que o centroavante deverá se aposentar nesta partida.

"A tendência é que o último jogo no Maracanã seja no dia 9 de julho contra o Ceará. Depois ainda temos o jogo de volta do Cruzeiro pela Copa do Brasil. Mas a tendência é que seja o último jogo mesmo (da carreira) contra o Ceará. É um jogador muito competitivo. Ele não vai esticar até o dia 24 contra o Bragantino. Nada mais bonito do que o camisa 9 encerrar a carreira no Fluminense no dia 9", afirmou.

Considerado um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred conquistou dois Brasileiros, dois Cariocas e uma Primeira Liga. Ele está na sua segunda passagem pelo clube das Laranjeiras.