MarronyDivulgação / Midtjylland

Publicado 22/06/2022 13:20

Rio - O Fluminense abriu negociações pela contratação do atacante Marrony, do Midtjylland, da Dinamarca a pedido do técnico Fernando Diniz, quem monitora há algum tempo a situação do jogador de 23 anos. A informação é do site 'NETFLU'.

De acordo com a publicação, o treinador queria contar com Marrony tanto no São Paulo quanto no Santos, mas ambos os clubes não viabilizaram a contratação do ex-Vasco e Atlético-MG.

Diniz teria pedido a contratação do atacante por entender que seu estilo se encaixa com o que é proposto pelo Fluminense nesta temporada. Além disso, o Tricolor irá perder Luiz Henrique, que irá se despedir na próxima semana para vestir a camisa do Betis, da Espanha, em La Liga.

As características não são as mesmas, mas o comandante do Flu entende que Marrony tem condições de ocupar a lacuna no plantel.