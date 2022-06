Thiago Silva recebendo uma camisa das mãos do auxiliar técnico Marcão - Divulgação/Fluminense

Rio - De férias no Brasil, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, visitou o CT Carlos Castilho, do Fluminense, nesta quarta-feira (22). O defensor utilizou as instalações do clube para manter a forma física. O zagueiro, de 37 anos, ainda recebeu uma camisa oficial, entregue pelo auxiliar técnico Marcão.

A casa é sua, Monstro! @tsilva3 visitou o CT Carlos Castilho e aproveitou as dependências do Fluzão pra manter a forma! pic.twitter.com/ceNt9qikX1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2022 "Felicidade enorme em rever os amigos, muito tempo sem estar aqui, agora aproveitando um pouquinho das férias no Rio. Sempre que estou aqui eu procuro voltar para rever os amigos. Sempre que estou lá fora e tenho a possibilidade, fico olhando os jogos. Então, estando aqui, participando deste momento, com certeza é uma alegria muito grande", disse Thiago Silva. "Felicidade enorme em rever os amigos, muito tempo sem estar aqui, agora aproveitando um pouquinho das férias no Rio. Sempre que estou aqui eu procuro voltar para rever os amigos. Sempre que estou lá fora e tenho a possibilidade, fico olhando os jogos. Então, estando aqui, participando deste momento, com certeza é uma alegria muito grande", disse Thiago Silva.

Com passagem pelas categorias de base do Fluminense, Thiago Silva atua no futebol europeu desde 2009. Com passagens por Milan e PSG, o jogador defende o Chelsea desde 2020, e, inclusive, já venceu a Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de clubes pela equipe inglesa.