Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 22/06/2022 18:14

Rio - A proposta do Ankaragücü, da Turquia, continua chamando a atenção de Marlon, e a trajetória do lateral-esquerdo no Fluminense está perto de ser encerrada. De acordo com o portal "Lance", o Tricolor e o jogador, de 25 anos, avançaram em conversas para sacramentar uma rescisão amigável. O atleta deseja voltar ao futebol turco, onde atuou antes de retornar ao clube carioca no ano passado.

Marlon pode deixar o Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

O contrato de Marlon com o Fluminense encerra no fim deste ano, mas, como não tem tido oportunidades no elenco tricolor, não há expectativa por uma venda. Dessa forma, o clube carioca pode receber apenas um percentual baixo sobre o jogador, que ainda está em negociação.



A trajetória de Marlon no Fluminense iniciou em 2017, emprestado pelo Criciúma. Após duas temporadas, o Tricolor acertou contrato em definitivo, mas o lateral acabou não se firmando. Entre 2019 a 2021, o jogador voltou a ser emprestado, mas, dessa vez, para o Boavista, de Portugal, e também ao Trabzonspor, da Turquia. No ano passado, o atleta retornou ao clube carioca, mas permaneceu com poucas oportunidades depois da chegada de reforços para a mesma posição.