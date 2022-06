Fernando Diniz comanda treino do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fernando Diniz comanda treino do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 23/06/2022 18:21

Rio - Sem mudanças, Fernando Diniz escalou o time do Fluminense para enfrentar o Cruzeiro nesta quinta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após 13 jogos com equipes diferentes, o treinador não promoveu alterações após a vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Escalação do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Jhon Arias, Luiz Henrique e Germán Cano.

Com exceção de Luan Freitas, que passou por uma cirurgia no joelho em março, Diniz terá elenco inteiro à disposição do Fluminense para o confronto desta quinta-feira contra o Cruzeiro. O jogo de volta está marcado para o dia 12 de julho, no Mineirão.