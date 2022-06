Nathan - Mailson Santana / Fluminense

NathanMailson Santana / Fluminense

Publicado 23/06/2022 16:30

Rio - Considerado uma das principais contratações do Fluminense para 2022, Nathan, de 26 anos, segue sem conseguir emplacar no Tricolor. Pouco utilizado por Abel, o meia chegou a viver um renascimento com a chegada de Fernando Diniz, porém, as atuações ruins acabaram levando o ex-jogador do Atlético-MG ao banco. Na partida desta quinta-feira contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, o apoiador não foi sequer relacionado.

De acordo com informações do portal "NetFlu", a sua ausência se dá por opção técnica de Fernando Diniz. Ao todo, Nathan entrou em campo em 17 partidas, dando apenas uma assistência e não fazendo nenhum gol. Com a saída de Abel, o apoiador chegou a ter uma sequência de três jogos como titular e ter um bom rendimento. Porém, sua oscilação voltou e o meia perdeu novamente espaço.

O contrato de Nathan com o Fluminense vai até o fim de 2022. Para contratá-lo o clube das Laranjeiras pagou R$ 1 milhão ao Atlético-MG e aceitou custear os salários do meia, que giram em torno de R$ 400 mil.