Publicado 24/06/2022 18:18

Rio - A reestreia de Alan pelo Fluminense ainda não tem data, tampouco o atacante, de 32 anos, treinou com o elenco. Nesta sexta-feira (24), o jogador fez um treino focado na preparação física no CT Carlos Castilho. Os atletas que atuaram contra o Cruzeiro, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, fizeram atividades na academia. A informação é do portal "GE".

Alan faz treino focado na preparação física Foto: Divulgação/Fluminense FC

Como o atacante estava livre no mercado desde a última janela de transferências internacionais, quando deixou o Guangzhou Evergrande, da China, Alan não precisará esperar até a próxima janela, no dia 18 de julho, para ser registrado pelo Fluminense. No entanto, a documentação do jogador ainda terá que ser encaminhada pelo país asiático em um processo burocrático, uma vez que o atleta é naturalizado chinês.

No próximo domingo (26), o Fluminense encara o clássico contra o Botafogo, às 16h, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sexta colocação e soma 18 pontos, enquanto o Alvinegro está posicionado em sétimo, com a mesma pontuação.