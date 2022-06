Alan - Marcelo Gonçalves/FFC

AlanMarcelo Gonçalves/FFC

Publicado 24/06/2022 12:12

Rio - Anunciado pelo Fluminense na terça-feira (21), o atacante Alan, de 32 anos, estava no Maracanã entre os torcedores na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na noite da última quinta-feira, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. O jogador, que foi campeão brasileiro com o Tricolor em 2010, admitiu ter ficado feliz com o apoio da torcida e se mostrou ansioso para sua reestreia.

"Me arrepia. Eu estava com minha esposa ali, ver o Maracanã assim é muito lindo, queria estar lá dentro. Mas vou me preparar, ficar bem para na hora que entrar dar conta do recado", disse.

Alan já deu início aos trabalhos no Fluminense e, durante a concentração do elenco para a partida pela Copa do Brasil, o jogador começou os testes físicos e fisiológicos. O atacante veio como reforço pelas saídas de Luiz Henrique, vendido ao Betis, da Espanha, e de Fred, que se aposentará no próximo dia 21 de julho. Sem atuar desde janeiro, o atleta deve passar por um período de adaptação física antes de entrar em campo.

O atacante iniciou a carreira no Londrina, mas foi transferido para o Fluminense ainda na base. Após completar um ano no sub-20, foi promovido ao profissional em 2008. Alan foi personagem importante na campanha de superação que teve o Tricolor em 2009, que por muito esforço, não foi rebaixado à Série B. Em 2010, conquistou o título de campeão brasileiro com o Tricolor. Depois, seguiu carreira no Red Bull Salzburg, da Áustria e, em 2015, foi contratado para atuar pelo chinês Guangzhou Evergrande.