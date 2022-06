Luiz Henrique no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Luiz Henrique no treino do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 24/06/2022 16:20

Rio - Luiz Henrique irá encerrar contra o Botafogo neste domingo a sua passagem pelo Fluminense. O atacante, de 21 anos, foi negociado com o Betis e viajará para a Espanha na próxima semana. Porém, para fechar com "chave de ouro", o atacante tentará quebrar um escrita no Nilton Santos.

Titular do Tricolor desde 2020, Luiz Henrique já esteve em campo em vitórias contra Flamengo, Botafogo e Vasco, porém, o atacante nunca conseguiu fazer um gol em um clássico. Contra o Glorioso, o jovem terá a sua última oportunidade.

Revelado na base tricolor, Luiz Henrique foi vendido em operação que poderá render até 13 milhões de euros ao Fluminense (cerca de R$ 71 milhões). No total, o jovem entrou em campo em 109 partidas, marcou 14 gols e deu 14 assistências com a camisa do clube das Laranjeiras.