Luiz Henrique tem 14 gols pelo FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense F.C.

Publicado 26/06/2022 14:47

O domingo (26) promete ser de muitas emoções para Luiz Henrique. Vendido para o Betis, da Espanha, o atacante disputará sua última partida pelo Fluminense, clube onde está desde os 11 anos. Ansioso, o jovem atacante de 21 anos deseja fazer um gol e conseguir a vitória no clássico contra o Botafogo, às 16h no Nilton Santos. Mas não para dizer 'adeus', e sim um 'até breve'.



"Estou muito ansioso. Vai ser um clássico muito bom. Eu vou dar o meu máximo, vai ser meu último jogo dessa minha história aqui no Fluminense, mas eu sei que um dia eu voltarei para esse clube que me apoiou e abriu as portas quando eu tinha 11 anos. Se Deus quiser vai sair gol e vamos conseguir a vitória", afirmou Luiz Henrique, que foi ovacionado na quinta-feira pelos tricolores no Maracanã, após a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.



"Torcida tricolor, muito obrigado pelo carinho de vocês por mim. Vocês me apoiaram bastante e me ajudaram muito, disseram muitas coisas boas. Espero ouvir vocês de novo gritando meu nome. Podem esperar muita raça no clássico, vou dar a minha vida".



Após início conturbado, Luiz Henrique cresceu em 2021 e tornou-se um dos principais jogadores do time nesta temporada. Contra o Botafogo, o jovem chegará a 120 partidas pelo Fluminense, com 14 gols marcados.