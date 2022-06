Presidente Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Presidente Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/06/2022 15:30

Rio - A trajetória de Marlon no Fluminense está oficialmente encerrada. O lateral-esquerdo, de 25 anos, acertou a rescisão de contrato com o Tricolor e se despediu dos companheiros neste sábado (25). O destino do jogador será o Ankaragücü, da Turquia. Além disso, o atleta abriu mão dos salários que teria a receber até o fim do ano, e o clube carioca ficou com 30% dos direitos econômicos para uma futura venda. A informação é do portal "GE".

Marlon MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O lateral foi contratado pelo Fluminense em 2017 junto ao Criciúma, clube que divide os direitos econômicos de Marlon com o Tricolor. No entanto, o jogador não se destacou na sua primeira passagem pelo clube carioca. No ano passado, depois de voltar de duas temporadas na Europa, quando defendeu o Trabzonspor, da Turquia, e o Boavista, de Portugal, ganhou uma segunda chance e deu a volta por cima, finalizando a temporada de 2021 na equipe titular.

Por outro lado, em 2022, Marlon perdeu a titularidade na posição com as contratações de Mario Pineida e Cris Silva. Nesta temporada, o lateral disputou apenas sete partidas, e não entra em campo desde o dia 22 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão. Com a camisa do Fluminense, o jogador disputou 68 jogos e marcou um gol.