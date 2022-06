Nonato no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 26/06/2022 11:22

Dúvida na escalação após receber uma entrada dura na perna direita contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, Nonato foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz para o clássico do Fluminense deste domingo, contra o Botafogo, às 16h no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Por outro lado, Nathan e Cris Silva ficaram fora mais uma vez.



Sem maiores problemas, o volante deve ser mantido na equipe titular e o Tricolor pode repetir a escalação pela terceira partida seguida. Já o meia fica fora pela segunda vez seguida por opção do treinador. Assim como o lateral, que voltou a treinar com o grupo no início desta semana após se recuperar de dores no joelho direito



O Fluminense, que tenta se manter no G-6 do Brasileirão, deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Wellington) e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Cano.

Confira os relacionados do Fluminense: