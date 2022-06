Manoel marcou um belo gol na vitória do Fluminense sobre o Botafogo - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 27/06/2022 10:14

Autor do gol da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Botafogo, no clássico de domingo no Nilton Santos, pelo Brasileirão, Manoel mostrou uma frieza dentro da área de grandes centroavantes. E o belo lance serviu também para revelar o apelido do zagueiro dado pelos companheiros: Lukaku, atacante belga.



"Acho que é pela aparência: forte, careca, todo mundo me chama de Lukaku no treino, no rachão. A gente acaba brincando, mas fico feliz pelo gol e por dar a vitória", disse Manoel ao SporTV.



Até mesmo o perfil oficial do Fluminense entrou na brincadeira e postou um meme em que compara Manoel com Lukaku. Mas o zagueiro, apesar do dia de herói, prefere dividir os méritos com os companheiros e com o técnico Fernando Diniz.



"Estou muito feliz, consegui fazer um belo gol. Pela partida que a gente fez, a gente merecia os três pontos. Está todo mundo de parabéns, é dar sequência ao trabalho, que é espetacular. A gente está com uma identidade, então tem que continuar com essa entrega. Fizemos um bom trabalho e esperamos continuar com esse ritmo de atuações", completou.