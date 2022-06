Felipe Melo e Fernando Diniz - Mailson Santana/Fluminense F.C.

27/06/2022

Rio - Após a vitória do Fluminense sobre o Botafogo, no último domingo (26), o volante Felipe Melo, que entrou em campo no segundo tempo do confronto que ocorreu no dia de seu aniversário, exaltou o técnico Fernando Diniz, e saiu em defesa dos treinadores brasileiros.

"No jogo contra o Flamengo que eu tive aquele problema que acabou dando cirurgia, eu sofri o problema com oito minutos do primeiro tempo. Na adrenalina, força de vontade, jogo importante, fui até o final mesmo com a dor. Aquilo ali foi um pouco pior. Não estava nos planos. Eu preciso de um tempo para estar 100%. Não sem dor, mas com uma dor aceitável. E não temos tempo no futebol brasileiro. Ainda mais agora que a gente está chegando em ano de Copa do Mundo. Ele tem visto como é meu comprometimento, meu sacrifício. Que estou pagando um preço. O Diniz, diferente de grandes treinadores, além de nos entender dentro de campo, ele entende pessoas também. Vejo tantos treinadores, com méritos, que vêm de fora para cá, mas volto a bater na tecla que temos de dar mais valor ao produto nacional. Nós somos o país pentacampeão do mundo, as pessoas saem lá de fora para contratar os atletas, eu saí jovem daqui. E temos grandes treinadores", disse o volante, antes de completar:

"Hoje, ao meu modo de pensar, o treinador nacional deu um banho no treinador lá de fora. Com o máximo de respeito aos treinadores de fora, porque tem grandes técnicos, muitos vêm para cá e ajudam, aumentam o sarrafo. Os nossos técnicos têm de estudar, se aperfeiçoar. Temos de dar valor ao produto nacional e o Diniz prova que a safra que vem aí é boa e nós estamos trabalhando para que isso aconteça", finalizou Felipe Melo.

No confronto do último domingo, o técnico do Botafogo, Luís Castro, foi substituido pelo seu auxiliar Vitor Severino. Vale lembrar que o treinador português foi expulso na vitória do Glorioso contra o Internacional, por isto cumpriu suspensão no clássico.

Agora, o Fluminense de Fernando Diniz inicia sua preparação para o confronto com o Corinthians, no próximo sábado (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O duelo será válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.