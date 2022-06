Goleiro Muriel - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 27/06/2022 13:18

Rio - Sem espaço no Fluminense, o goleiro Muriel foi oferecido ao Coritiba. O nome do arqueiro de 35 anos agradou ao técnico Gustavo Morinigo e a diretoria do Coxa avalia a contratação. As informações são do site "Torcedores.com".

Caso o Fluminense concorde, a ideia do Coritiba é tentar o empréstimo de Muriel até o fim do ano. Como ele tem contrato com o Tricolor até dezembro, ele pode estender por mais tempo seu vínculo com o time paranaense.

Muriel vem perdendo cada vez mais espaço no Fluminense. Desde o início do ano, o irmão de Alisson tem sido apenas a terceira opção para o gol, atrás de Fábio e Marcos Felipe.