Manoel marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o BotafogoMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 27/06/2022 15:04

Além da vitória por 1 a 0 no clássico com o Botafogo, o que garantiu a permanência no G-6, o gol de Manoel também teve uma importância nas estatísticas. Foi o milésimo do Fluminense no Brasileirão desde o início dos pontos corridos.



A marca só foi alcançada por outros quatro clubes: Santos, São Paulo, Atlético-MG e Flamengo. O Tricolor, que disputou todas as edições desde 2003, entrou nesse seleto grupo.



Com o milésimo gol marcado no Brasileirão de pontos corridos, o Fluminense venceu o Botafogo e chegou a 21 pontos, mantendo-se no G-6 do Brasileirão. Na próxima rodada, enfrentará o Corinthians, no sábado às 16h30, no Maracanã.