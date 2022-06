Yago Felipe renova com Fluminense até 2024 - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Yago Felipe renova com Fluminense até 2024Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 28/06/2022 16:49

Rio - O Fluminense anunciou nesta terça-feira (28) a renovação de contrato com Yago Felipe. O novo contrato do meio-campista, que antes tinha prazo até o fim do ano, foi estendido para o final de 2024. O jogador, de 27 anos, assinou o novo vínculo no CT Carlos Castilho. Além disso, a ampliação já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"Essa renovação representa muito para mim. Enorme gratidão ao clube onde me sinto bem. Estou feliz e vou aproveitar essa oportunidade e dar minha vida sempre em campo. Estou muito contente mesmo", destacou Yago Felipe ao site do Fluminense.



O volante chegou ao Fluminense em janeiro de 2020 e se destacou em pouco tempo para se tornar uma das peças mais importantes no elenco. Com a camisa do Tricolor, Yago Felipe soma 143 partidas e nove gols marcados.