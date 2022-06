Torcida do Fluminense no Maracanã contra o Cruzeiro - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Torcida do Fluminense no Maracanã contra o CruzeiroFoto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 28/06/2022 16:08

Rio - O Fluminense voltou a ter lucro no Maracanã contra o Cruzeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quinta-feira, e teve o seu maior público no ano, com exceção dos clássicos. Nesta semana, a CBF divulgou o borderô da partida e mostrou que o Tricolor teve 46.325 presentes (43.521 pagantes).

Borderô do jogo entre Fluminense e Cruzeiro, no Maracanã, pela Copa do Brasil Foto: Reprodução/CBF

De acordo com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em entrevista ao canal "Sentimento Tricolor", no YouTube, teve também a receita de consumação e bares que não entra no borderô. Além disso, o dirigente afirmou que o clube carioca recebe R$ 4,50 por pessoa dentro do estádio. No jogo contra o Cruzeiro, houve mais um lucro de R$ 208.462,50.

Com exceção do clássico contra o Flamengo, que o Tricolor foi mandante e teve um lucro de R$ 962.963,16 sobre a renda de R$ 2.137.932,50, apenas em bilheterias, o clube carioca havia acumulado prejuízo no Maracanã. Na ocasião, as partidas foram contra o Avaí (R$ -377.225,53), Atlético-MG (R$ -396.919,67), Vila Nova-GO (R$ -416.071,32), Santos (R$ -100.926,30) e Atlético-GO (R$ -118.103,28).