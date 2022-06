Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 28/06/2022 13:44

Rio - Sem poder contar com Nonato, suspenso, e com Luiz Henrique sendo página virada, após sua despedida no último domingo, o Fluminense poderá ter mais problemas para escalar a equipe contra o Corinthians no próximo sábado. Dois importantes titulares do Tricolor podem ser desfalques.

Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias deixaram o clássico contra o Alvinegro com dores e serão reavaliados nesta semana. A situação mais delicada é a do camisa 10 que acabou sendo substituído por lesão na partida. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O Fluminense enfrenta o Corinthians, neste sábado, no Maracanã. Uma vitória irá colocar o Tricolor de vez na briga pelas primeiras colocações do torneio. O Timão está em segundo lugar e tem cinco pontos a mais que o clube carioca.