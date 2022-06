André, volante do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

André, volante do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 28/06/2022 13:04

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, o volante André repudiou os criminosos ataques de alguns torcedores do Botafogo ao ônibus da equipe tricolor, na chegada ao Nilton Santos para a partida disputada entre as duas equipes, em clássico no último domingo.

"Foi duas poltronas na minha frente. Não fizemos nada, só chegamos da concentração para o jogo e a torcida faz isso. Poderia nos machucar. Imagina se o vidro quebra e bate no olho. Foi uma atitude vergonhosa da torcida do Botafogo, assim como é de outras torcidas", destacou o volante em entrevista ao "SporTV".

O caso ocorreu logo quando o ônibus deixou o viaduto que dá na Linha Amarela, chegando na Rua das Oficinas. Alguns torcedores do Botafogo estavam em um bar, e arremessaram pedras e latas de cerveja em direção ao veículo que levava os atletas do Fluminense. Um dos vidros acabou quebrado.

Através das suas redes sociais, o perfil oficial do Clube das Laranjeiras também repudiou a atitude tomada pelos torcedores alvinegros.