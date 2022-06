Luiz Henrique se despediu do Fluminense no último domingo - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 28/06/2022 17:56

Rio - O tricolor Yan Queiroz, de 27 anos, jamais se esquecerá do clássico entre Fluminense e Botafogo, no último domingo, no Nilton Santos. Após o apito final, ele pegou a camisa utilizada por Luiz Henrique na partida, a última dele pelo clube carioca, e disse que precisou sair escoltado do estádio.

"Cara, que luta que foi, eu consegui depois de muita "briga" (risos). Tinha umas cinco pessoas puxando, depois veio gente querendo tomar a camisa na marra, tive que sair escoltado pelos seguranças. Mas deu certo, graças a Deus. Eu sou sócio, vou em todos os jogos, não foi um torcedor aleatório que pegou, não. Foi o que vai sempre", disse Yan ao "GE".

"Todo mundo ficou doido, querendo tirar foto. Eu tenho um grupo também de tricolores, todos ficaram loucos, mandando mensagem. É aquele dia que fica marcado, nunca vou esquecer. Vou fazer um quadro com a camisa para deixar guardado com o autógrafo dele", completou.

Já sem Luiz Henrique, o Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Corinthians, no Maracanã.