Publicado 28/06/2022 17:45

Rio - A partida entre Fluminense e Corinthians que acontece no próximo sábado pode ser decisiva para as pretensões do clube carioca no Brasileiro. Em sua redes sociais, o Tricolor anunciou que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para o confronto que será realizado no Maracanã.

Com duas vitórias seguidas na Série A, o clube das Laranjeiras está em sexto lugar com 21 pontos, o Corinthians, rival do Tricolor, tem cinco pontos a mais, e está na segunda colocação. Uma vitória irá colocar o Fluminense a apenas dois pontos do Timão e de vez na briga pelas primeiras posições.

A partida entre as duas equipes acontecerá às 16h30, no próximo sábado. O Tricolor terá uma semana de treinos sem jogos para se preparar para o confronto.