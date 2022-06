Despedida de Fred será contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Despedida de Fred será contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato BrasileiroFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/06/2022 20:56 | Atualizado 28/06/2022 20:56

Rio - A despedida de Fred no Fluminense está cada vez mais próxima. O Tricolor oficializou nesta terça-feira (28) que a partida contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, será o último jogo do atacante, de 38 anos, com a camisa do clube carioca.

Apesar do último jogo dentro do contrato ser contra o Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense decidiu antecipar a despedida de Fred uma rodada antes, no Maracanã. O Tricolor comunicou que divulgará informações sobre venda de ingressos em breve.

Com a camisa do Fluminense, Fred conquistou dois Campeonatos Brasileiros, em 2010 e 2012, e dois Campeonatos Cariocas, em 2012 e 2022, além do título da Primeira Liga em 2016. Ao todo, o atacante disputou 380 jogos e marcou 198 gols.