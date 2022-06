Luto - Reprodução

Publicado 29/06/2022 11:29

Rio - O Fluminense divulgou nota oficial, nesta quarta-feira, em que lamenta o falecimento do ex-presidente Fábio Egypto, ocorrido na última terça (28), no Rio de Janeiro. O clube, que decretou luto oficial de três dias, também comunicou que o corpo será velado nesta quarta, no Jardim da Saudade, em Sulacap, onde será realizado o sepultamento.

Fábio Eypto foi presidente do Fluminense entre os anos de 1987 e 1990, logo após o tricampeonato carioca e o título brasileiro. Ele foi criticado por não ter ganhado nenhum título mas, como advogado trabalhista, sua gestão terminou sem dívidas.

Confira a nota do clube na íntegra:

"Com imenso pesar, o Fluminense Football Club comunica e lamenta o falecimento de Fábio Egypto — presidente do clube entre 1987 e 1990 —, na noite desta terça-feira (28/06). O clube presta toda sua solidariedade e deseja os melhores sentimentos aos familiares e amigos. O Fluminense decreta luto oficial de três dias.



O corpo do ex-presidente será velado nesta quarta-feira (29/06), na Capela 9 do Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, das 8h às 14h15, quando será realizado o sepultamento."