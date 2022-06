John Kennedy - Mailson Santana / Fluminense

John KennedyMailson Santana / Fluminense

Publicado 29/06/2022 09:00 | Atualizado 29/06/2022 09:17

Rio - Considerado uma das principais promessas do Fluminense, o atacante John Kennedy, de 20 anos, tem vivido dias diferentes desde a chegada de Fernando Diniz. Após ter vivido problemas disciplinares, o jovem mudou o seu comportamento desde que o novo treinador assumiu o clube carioca. As informações são do jornalista Victor Lessa.

John Kennedy entrou em campo em sete jogos como profissional do Fluminense em 2022, em todos os jogos, Fernando Diniz era o treinador. O jovem, de 20 anos, tem correspondido e tem ajudado o Tricolor nas partidas que esteve em campo.

Em sua chegada ao Fluminense, Fernando Diniz, que também tem a formação de psicólogo, afirmou que teria uma olhar especial para John Kennedy e que tentaria "fazer tudo que podia" para ajudar o jovem atacante tricolor.

John Kennedy atua em duas opções no ataque do Fluminense. Ele pode ser centroavante e também atacante de lado. Com a saída de Luiz Henrique, o jogador também é um dos candidatos a assumir a posição de titular na equipe de Diniz.