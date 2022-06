Torcida do Fluminense no Maracanã contra o Cruzeiro - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 29/06/2022 10:44 | Atualizado 29/06/2022 10:45

Rio - A partida entre Fluminense e Corinthians que acontece no próximo sábado pode ser decisiva para as pretensões do clube carioca no Brasileiro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o confronto que será realizado no Maracanã.

Com duas vitórias seguidas na Série A, o clube das Laranjeiras está em sexto lugar com 21 pontos, o Corinthians, rival do Tricolor, tem cinco pontos a mais, e está na segunda colocação. Uma vitória irá colocar o Fluminense a apenas dois pontos do Timão e de vez na briga pelas primeiras posições.



A partida entre as duas equipes acontecerá às 16h30, no próximo sábado. O Tricolor terá uma semana de treinos sem jogos para se preparar para o confronto.