Marrony não teve muitas chances na última temporada pelo Midtjylland - Divulgação / Midtjylland

Marrony não teve muitas chances na última temporada pelo MidtjyllandDivulgação / Midtjylland

Publicado 29/06/2022 12:20 | Atualizado 29/06/2022 12:30

Rio - A negociação envolvendo o Fluminense e o atacante Marrony está estagnada. O Midtjylland, da Noruega, topou emprestar o atacante ao clube carioca, porém, pediu uma compensação financeira. O Tricolor esperava que o negócio acontecesse de forma gratuita. As partes seguem negociando, mas as tratativas não avançaram. As informações são do portal "globoesporte.com".

Marrony, de 23 anos, foi um pedido de Fernando Diniz para o Fluminense. O atacante deseja atuar no clube carioca e já conversou com o treinador por telefone. O Tricolor, por sua vez, quer contratar um atleta com as suas características para substituir Luiz Henrique, que deixou o clube, rumo ao Betis. Um "Plano B" vem sendo avaliado pelo clube.

Revelado pelo Vasco, o atacante se transferiu para o Atlético-MG em 2020. No Galo, o jovem não teve o mesmo sucesso do futebol carioca. No ano passado, Marrony acertou com o Midtjylland, mas também não conseguiu ter sequência no clube da Dinamarca.