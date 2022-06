Fred está perto de se aposentar - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 29/06/2022 13:32

Com expectativa de casa cheia no dia 9 de julho, contra o Ceará no Maracanã, o Fluminense confeccionou um ingresso especial para o jogo de despedida de Fred. Além de homenagem ao ídolo, será a chance de os tricolores poderem guardar de recordação. Sócios ou não poderão retirar a lembrança, mesmo aqueles que comprarem pela internet.

De acordo com o comunicado pelo Fluminense, no ato da compra do ingresso pela internet, os torcedores devem escolher a opção "retirar ingresso na bilheteria" como forma de acesso ao estádio no ato do check-in. Eles deverão comparecer aos postos de troca portando documento original com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresentar cópias do cartão, do documento do dono e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada).



A venda de ingressos para o jogo de despedida de Fred começou às 12h desta quarta-feira (29) para sócios-torcedores. Devido à alta procura, o sistema teve instabilidade.



Confira todos os pontos de troca do ingresso:

As bilheterias para compra e retirada dos ingressos serão abertas a partir da próxima terça-feira (05/07), às 10h.

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Terça (05/07), das 10h às 20h

- Quarta (06/07), das 10h às 20h

- Quinta (07/07), das 10h às 20h

- Sexta (08/07), das 10h às 20h



Maracanã – Bilheteria 1

- Terça (05/07), das 10h às 17h

- Quinta (07/07), das 10h às 17h

- Sexta (08/07), das 10h às 17h

- Sábado (09/07), das 10h até o final do primeiro tempo



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Terça (05/07), das 10h às 18h

- Quarta (06/07), das 10h às 18h

- Quinta (07/07), das 10h às 18h

- Sexta (08/07), das 10h às 18h



Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 5474)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Ilha Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h



Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 207)

- Terça (05/07), das 10h às 19h

- Quarta (06/07), das 10h às 19h

- Quinta (07/07), das 10h às 19h

- Sexta (08/07), das 10h às 19h