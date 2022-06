John Kennedy (D) com Samuel Granada, Macerlinho e Jhonny - Reprodução/Twitter Samuel Granada

Publicado 29/06/2022 16:48

A equipe sub-23 do Fluminense embarcou, nesta quarta-feira (29), para Recife. No Estádio dos Aflitos, o Tricolor fará sua estreia no Brasileirão de Aspirantes nesta quinta (30), contra o Náutico, às 15h, e o atacante Samuel "Granada" publicou uma foto com os companheiros nas redes sociais e revelou que John Kennedy está relacionado.



O centroavante do time profissional não participará da próxima rodada do Brasileirão, contra o Corinthians, sábado no Maracanã, por estar suspenso, em razão do terceiro cartão amarelo. Na última temporada, John Kennedy reforçou a equipe sub-20 durante o Carioca da categoria.



O Fluminense está no Grupo C do Brasileirão de Aspirantes, ao lado de Náutico, Sport e Botafogo. O campeonato será disputado por 16 clubes, divididos em quatro grupos. Os dois primeiros colocados de cada um avançam para a segunda fase, que será no modelo de mata-mata.