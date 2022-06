Manoel em treino pelo Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Manoel em treino pelo FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 29/06/2022 15:12

Pela segunda rodada seguida no G-6 do Brasileirão, o Fluminense não apenas quer se firmar na zona de Libertadores como também deseja subir mais na tabela. Em sexto lugar com 21 pontos, o Tricolor enfrentará o vice-líder Corinthians, que tem 26. Num confronto direto sábado no Maracanã, será a chance de reduzir a distância para o adversário, além da oportunidade de ultrapassar Atlético-MG e Internacional, que têm 24.

Para Manoel, independentemente da possibilidade de o Corinthians jogar com reservas - por causa do confronto decisivo com o Boca Juniors pela Libertadores na próxima semana -, será uma boa oportunidade para o Fluminense se aproximar dos primeiros colocados.



"Se virá com reserva ou não, temos que pensar na gente, fazer o que o Diniz sempre pede. O nosso respeito maior é com a gente, nosso trabalho de dia a dia. Independentemente de quem vier de lá, vamos procurar fazer o nosso melhor para conseguir uma grande vitória, que é muito importante porque a gente consegue tirar a diferença, ainda mais em casa com apoio da torcida. Temos que conquistar esses três pontos", avisou.



O jogo também é importante para manter a boa fase com as duas vitórias seguidas e também continuar com o apoio dos torcedores, que já adquiriram mais de 20 mil ingressos para o duelo de sábado, no Maracanã.



"Sabemos que é um momento muito bom, está conseguindo trazer a torcida, isso é muito importante. A torcida tem que entender que, quando eles estão com a gente apoiando, com certeza dentro do campo, vamos render ainda mais para dar alegrias a ela", completou Manoel.