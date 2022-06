Despedida de Fred será contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/06/2022 15:40

Rio - Abel Braga se aposentou dos gramados em seu último comando no Fluminense, em abril deste ano. O treinador afirmou em entrevista que gostaria de ter se aposentado junto a Fred , que fará seu último jogo pelo Tricolor no próximo dia 9, diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, e encerrará a carreira no dia 21. O camisa 9, por sua vez, comentou o desejo do técnico e destacou sua importância no clube.

"Abelão, você sabe que está no coração de todo mundo aqui, que mora dentro da torcida do Fluminense, é tricolor. Encerrou a carreira ganhando um título que não ganhávamos há dez anos e deu para o Fluzão. É bem-vindo. Uma vez nos emocionou dizendo que o Fluminense está dentro não só das suas memórias, como da sua alma. A gente te ama muito. Vamos juntos, não conseguiu me esperar um pouquinho, mas tomara que possa ser homenageado e esteja junto comigo, irmão", disse Fred ao canal "Resenha de Primeira" no prêmio "Fui Clear".

Fred ainda respondeu sobre o que fará fora de campo. Ele afirmou que será definido no futuro e, a única certeza que deu foi que Abel foi um grande professor: "Não sei o que vou fazer. Estando do lado dele (Abel) se aprende muito e muita coisa boa. Abelão, estamos juntos. Você é um fenômeno", concluiu.