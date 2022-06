Nathan - Marcelo Goncalves / Fluminense

29/06/2022

Rio - Além de um substituto para Luiz Henrique, o Fluminense tem boas chances de ir ao mercado para buscar mais um reforço. De acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria admite a contratação de mais um apoiador para fortalecer o elenco para a temporada de 2022.

A decisão se deve ao fato de que Nathan não tem correspondido. O jogador, de 26 anos, foi um dos principais investimentos do Fluminense para 2022. Para contratá-lo por empréstimo, o Tricolor pagou R$ 1 milhão ao Atlético-MG e venceu a concorrência do Santos.

No entanto, dentro de campo, as atuações do apoiador tem sido tímidas. Pouco utilizado por Abel, Nathan chegou a viver um bom momento na chegada de Diniz, porém, voltou a perder espaço. Nos últimos jogos não chegou nem a ser relacionado pelo atual técnico. Ao todo, o apoiador tem 17 jogos e uma assistência.

Com o mal momento de Nathan, Paulo Henrique Ganso tem sido o único apoiador utilizado por Diniz. Para suprir a sua ausência e entender que por conta da idade, o camisa 10 não pode ter tanta minutagem assim, o Fluminense tem boas possibilidades de ir ao mercado e contratar um jogador para o setor.