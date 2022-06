Fred, atacante do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 29/06/2022 17:09 | Atualizado 29/06/2022 17:13

Rio - O atacante Fred já tem data marcada para se despedir do Fluminense. O jogador irá realizar sua última partida como atleta profissional no dia nove de julho, no duelo com o Ceará. Durante o "Prêmio Fui Clear do Futebol Brasileiro", Fred comentou sobre sua ausência no confronto com o Botafogo, no último domingo (26), o que seria seu último clássico da carreira.

Conversei com Fred, atacante do #Fluminense, sobre sua ausência no clássico contra o Botafogo. Além disso, o atacante mandou conselhos para Luiz Henrique, que está de saída do Tricolor, e disse que voltará a ser o "Rei do Storie". pic.twitter.com/NZEXP3M1oT — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) June 29, 2022

"A gente tem que analisar tudo. Eu tive meu problema no olho, fiquei um tempo sem treinar, então varia bastante a bola para mim, principalmente a noite. Pra vida normal não incomoda tanto, então nem é culpa do Diniz não, realmente as coisas estão difíceis. Infelizmente, a idade pesou, mas fiquei muito feliz, estou feliz só de estar lá, treinando todo dia, se pintar uma brecha e fazer um golzinho, seria fechar com chave de ouro", comentou Fred.

O atacante também foi perguntado sobre a despedida de Luiz Henrique, e revelou que agradeceu pelo tempo em que esteve ao lado do jovem atacante de 21 anos.

"Agradeci por tudo que ele fez, nos ajudou bastante, e é um cara que merece muito sucesso onde colocar os pés dele. Tenho certeza que ele vai voar lá (na Espanha). É um craque", disse.

O camisa nove também brincou, dizendo que agora será um "corneteiro", e voltará a ser o "Rei do Storie", titulo que herdou por conta de diversos vídeos em sua conta no Instagram.

"Vou virar corneteiro brabo. Agora o Rei do Storie vai voltar e vamos bombar! Pode contar comigo", brincou Fred.