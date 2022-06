Samuel Xavier, lateral-direito do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 29/06/2022 19:17

Rio - Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, o Fluminense mostrou uma postura diferente da que estava acostumado com Abel Braga. Em entrevista à Band, o lateral-direito Samuel Xavier comparou o trabalho dos dois treinadores e ressaltou a grande diferença no estilo de jogo do Fluminense com os dois profissionais.

"Com o Abel eu jogava mais como ala, mais avançado. Então parecia que eu ia chegar mais no ataque e não foi tão assim. Com o Diniz, eu tenho jogado como lateral e chegado mais no ataque. Acho que é mais pela questão da posse de bola, esse agrupamento", disse o zagueiro, antes de completar:

"Diniz cobra que um jogador esteja perto do outro. Com esse sistema, dificilmente você está sozinho dentro de campo. Como ala, eu ficava muito avançado. Às vezes a bola chegava em mim e eu estava mais sozinho. Tem fluído essa minha chegada no ataque", finalizou Samuel Xavier.

Com Abel Braga, Samuel Xavier atuou em apenas nove partidas, não marcou gols e deu uma assistência, tendo uma média de 74 minutos em campo por partida. Já com Fernando Diniz, o lateral-direito entrou em campo em 12 jogos, marcou um gol e também deu uma assistência, tendo a média de 77 minutos em cada jogo.