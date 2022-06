Daniel Alves e Fernando Diniz nos tempos de São Paulo - Divulgação

Publicado 30/06/2022 13:18

Rio - Procurado pelo Fluminense em 2021, Daniel Alves pode voltar à mira do clube carioca. De acordo com o site "Netflu", o técnico Fernando Diniz manifestou interesse em contar com o lateral, com quem trabalhou no São Paulo. Apesar de o jogador está sem clube desde que deixou o Barcelona, o treinador entende que a negociação é muito difícil.

Diniz tem ciência da situação financeira do Fluminense e entende que um investimento alto em um jogador de quase 40 anos é improvável. No ano passado, o Tricolor chegou a oferecer R$ 800 mil mensais a Dani Alves, que recusou e pouco depois fechou com o Barcelona.

No momento, o desejo de Daniel Alves é permanecer na Europa. No entanto, caso opte por voltar ao Brasil, o Athletico-PR aparece como favorito.