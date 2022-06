Marrony segue na mira do Fluminense - Foto: Divulgação/FC Midtjylland

Publicado 30/06/2022 14:00

Rio - O Fluminense segue em busca de Marrony, de 23 anos, que é o 'Plano A' do clube carioca para substituir Luiz Henrique. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor enviou uma contraproposta ao Midtjylland, da Dinamarca, pelo jogador. No entanto, o clima nas Laranjeiras não é mais de tanto otimismo.

A equipe europeia topou emprestar o brasileiro ao Fluminense, porém, rejeitou que a operação fosse de graça. Com isso, pediu ao Tricolor uma compensação financeira. Marrony foi um pedido de Fernando Diniz e o atacante tem um acerto salarial com o clube carioca.

Revelado pelo Vasco, Marrony foi negociado com o Atlético-MG em 2020. Após não conseguir repetir o brilho que teve na Colina, o jovem foi negociado com o Midtjylland, da Dinamarca. No futebol europeu, o atacante pouco jogou e agora deseja voltar ao Rio.