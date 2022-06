Prefeito do Rio, Eduardo Paes, e presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, com o projeto de obras nas ruas do entorno do CT tricolor - Reprodução/Twitter Eduardo Paes

Publicado 30/06/2022 15:10

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve presente no início da tarde desta quinta-feira ao Centro de Treinamentos Carlos Castilho, em Jacarepaguá, para anunciar obras de infraestrutura nos arredores ao CT do Fluminense - e também o do Vasco. Com isso, o local tricolor passará a contar com redes elétrica, de água e de esgoto.



A licitação já foi publicada no Diário Oficial do Município. O gasto das obras está estimado em R$ 4.881.790,70 e o prazo para conclusão é de 240 dias, ou seja, aproximadamente oito meses.



Com a intervenção, principalmente na Avenida Arroio Fundo, a entrada do CT mudará de local mais uma vez e voltará a ser pelo portão que era utilizado na época de inauguração. Para isso, a passagem de terra em meio à vegetação virará uma rua asfaltada. Nos últimos anos, o Fluminense tem utilizado a Rua Oscar Alfredo Sebastião Cox, criada justamente para o acesso. Mas ela não tem asfalto, o que dificulta em dias com chuva.

Além de Paes, estiveram presdentes o presidente do Fluminens,e Mário Bittencourt, assim como a secretária municipal de Infraestrutura, Jessick Trairi, e o secretário de habitação, Cláudio Caiado.