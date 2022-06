Despedida de Fred será contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/06/2022 17:32

Rio - O Maracanã terá casa cheia para o último jogo da carreira de Fred. Em apenas 24 horas, a torcida do Fluminense garantiu mais de 40 mil entradas para a partida contra o Ceará, no dia 9, no Maracanã. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube pelo próprio atacante.

É PARCIAL QUE VOCÊS QUEREM?? O Homem traz!



Mais de 40 mil confirmados pra despedida do ídolo, contra o Ceará! #FredEtern9 #VaiTePegar pic.twitter.com/Q1Xe3gHaOO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 30, 2022 "É parcial que vocês querem? Já somos mais de 40 mil confirmados no Maraca, no dia 9 de julho. Tamo junto!", disse o ídolo tricolor.

Até o momento, apenas sócios-torcedores estão liberados para comprarem os ingressos, que variam entre R$ 10 e 350 reais. Devido à ocasião especial, o Fluminense produziu um ingresso físico especial para os torcedores guardarem de recordação, que deverá ser retirado.