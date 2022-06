Michel Araujo - Divulgação/Fluminense

Publicado 30/06/2022 16:52 | Atualizado 30/06/2022 16:53

Rio - Retornando ao Fluminense após passagem de um ano pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, o atacante Michel Araújo já tem data para reestrear pelo Tricolor. Como a janela de transferências internacionais só abre no dia 18 de julho, Michel estará a disposição do técnico Fernando Diniz apenas no duelo com o Goiás, no dia 20, no Serra Dourada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são da Rede Globo.

Michel Araújo já realizou os exames médicos necessários, e foi aprovado. O contrato do jogador com o clube árabe se encerra nesta quinta-feira (30). Com isto, o atacante de 25 anos irá se reapresentar ao Fluminense nesta sexta-feira (01), para poder iniciar os treinamentos.

Ainda não se sabe a função que Fernando Diniz desejará utilizar o jogador, porém, o técnico havia pedido a contratação de dois atacantes, um de lado, e um que fizesse dupla função como segundo atacante e também centroavante. Com isso, é bem possível que o comandante o utilize em uma função mais próximo do gol.

Além de Fluminense e Al-Wasl, o atacante também defendeu dois clubes uruguaios: o Racing Club, onde atuou desde as categorias de base, e o Villa Teresa.

Contratado em janeiro de 2020, o uruguaio Michel Araújo defendeu o Fluminense até o começo do Campeonato Carioca de 2021, quando foi emprestado para o clube árabe. Pelo Al-Wasl, o atacante foi considerado um dos principais nomes da equipe, estando em campo em 29 oportunidades, marcando 13 gols e dando duas assistências para seus companheiros.