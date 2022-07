Fred se emocionou após marcar gol pelo Fluminense - REPRODUÇÃO

Fred se emocionou após marcar gol pelo FluminenseREPRODUÇÃO

Publicado 02/07/2022 19:53

Rio - Fred não conteve as lágrimas ao marcar pela 199ª vez com a camisa do Fluminense, neste sábado, na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã. Após o penúltimo jogo de sua carreira, o camisa 9 falou sobre o sentimento de despedida e demonstrou gratidão pela torcida tricolor.

"Só gratidão no meu coração. Eu sempre falei que sou merecedor das coisas que acontecem na minha vida. Vejo o quanto que Deus é bondoso, gracioso. Agradeço as pessoas que foram usadas para eu estar podendo viver mais um momento emocionante como este, minha família, pais, irmãos me ajudaram a dar os primeiros passos como homem, como atleta. Eu já falei isso um milhão de vezes e não canso de falar. Quando eu estava abandonado, enfraquecido, no chão, na lona, a única torcida que acreditou em mim foi a nossa torcida, depois da Copa. Me tirou do chão", afirmou Fred ao Premiere.

"Em 2009 a torcida também tirou o time do chão. E antes de eu voltar para o Fluminense, eu vivi momentos de muitas tristeza em 2019. E o Fluminense, na pessoa do Mário, foi lá na roça, na fazenda, eu estava me escondendo, estava envergonhado pelo rebaixamento do Cruzeiro, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, e o Mário confiou em mim, através desse projeto de reconstrução do clube. E hoje está sendo emocionante no meu penúltimo jogo, a torcida cantar meu nome e eu fazer o gol", completou.

A despedida de Fred do futebol será no próximo sábado, às 19h, contra o Ceará, no Maracanã. A torcida do Fluminense já esgotou todos os ingressos para a partida.