Fred marcou seu 199º gol pelo Fluminense - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/07/2022 18:28 | Atualizado 02/07/2022 19:22

Rio - O torcedor do Fluminense teve uma tarde inesquecível neste sábado no Maracanã. Diante de mais de 40 mil pessoas, o Tricolor não tomou conhecimento dos reservas do Corinthians e venceu por 4 a 0. Manoel abriu o placar, Germán Cano fez dois e a emoção tomou conta do estádio no fim, quando Fred, no penúltimo jogo de sua carreira, marcou o quarto. Com a vitória, o Tricolor chegou a 24 pontos e se consolidou na briga pelo G-4.

Favorito diante de um Corinthians repleto de garotos, o Fluminense fez sua parte e dominou a partida no primeiro tempo. Com mais de 68% de posse de bola, o time de Fernando Diniz conseguiu encontrar espaços no ataque e não demorou a abrir o placar. Aos 15 minutos, Jhon Arias cobrou escanteio e o zagueiro Manoel subiu para abrir o placar. É o segundo jogo seguido em que o defensor balança as redes.

Dono do jogo, o Tricolor continuou pressionando o Corinthians e chegou ao segundo gol novamente pelos pés de Jhon Arias. O colombiano cobrou falta da entrada da área na cabeça de Germán Cano e o artilheiro não perdoou.

No fim do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu marcar o terceiro gol. Cássio saiu jogando errado e Cano encontrou o garoto Matheus Martins, que empurrou para o fundo das redes. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento do jovem e o primeiro tempo terminou com vantagem de 2 a 0 para o time carioca.

Na volta do vestiário, o Fluminense mudou sua postura e decidiu esperar o Corinthians para explorar os erros do adversário. A estratégia deu certo e o Tricolor conseguiu ampliar o placar. Samuel Xavier arrancou em contra-ataque e encontrou Cano livre no meio da área. O camisa 14 encheu o pé direito para estufar as redes de Cássio.

Aos 38 minutos, Fernando Diniz decidiu atender à torcida tricolor no Maracanã e colocou Fred em campo por alguns minutos. Na única oportunidade que teve, o camisa 9 recebeu passe de Martinelli e fez o que sabe de melhor: mandou a bola para o fundo das redes e deu números finais à partida. Ao fim do jogo, o atacante foi comemorar com a torcida e não segurou as lágrimas.

Agora, o Fluminense terá uma semana livre para treinar. O Tricolor volta a campo na próximo sábado, às 19h, contra o Ceará, no Maracanã, em jogo que marcará a despedida do ídolo Fred dos gramados.

FLUMINENSE X CORINTHIANS

Local: Maracanã

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Pineida), André, Martinelli, Ganso (Alexandre Jesus) e Jhon Arias (Felipe Melo); Matheus Martins (Willian) e Germán Cano (Fred). Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS: Cássio, Bruno Méndez (Gustavo Mantuan), Robert Renan e Robson Bambu; Bruno Melo, Cantillo, Xavier, Guilherme Biro e Lucas Píton (Fábio Santos); Giovane e Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

Gols: FLU: Manoel (15' do 1ºT), Germán Cano (41' do 1ºT e 25' do 2ºT) e Fred (45' do 2ºT)

Cartões amarelos: COR: Júnior Moras, Robert Renan e Guilherme Biro