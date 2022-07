Felipe Melo e Fernando Diniz - Mailson Santana/Fluminense F.C.

O volante Felipe Melo, do Fluminense, foi assaltado no Rio de Janeiro, após o jogo do Tricolor contra o Corinthians no Maracanã. Segundo o seu assessor de imprensa pessoal, o jogador estava no carro com a família na Avenida Brasil quando foi abordado por criminosos.

Ainda de acordo com o profissional, no carro de Felipe estavam sua esposa, seus dois filhos e um amigo. Todos deixaram juntos o Maracanã e estavam a caminho da cidade de Paraty, no Sul Fluminense. Os ladrões roubaram o carro e alguns pertences.

Todos que estavam no carro estão bem e foram para a casa da família, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.