Fred marcou seu gol número 199 pelo Fluminense com passe de Martinelli - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 03/07/2022 10:58

Rio - O Fluminense venceu o Corinthians com o placar elástico de 4 a 0, neste sábado, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em seu penúltimo jogo, Fred encontrou o passe de Martinelli e marcou seu gol número 199 pelo Tricolor. O volante e dono da assistência falou sobre a confiança de passar a bola para o camisa 9 e, bem-humorado, cobrou uma recompensa.

"Eu vi que a bola sobrou, eu consegui dar um toque. Na hora que eu olhei assim, vi ele na entrada da área, eu falei: "É para ele. Ele que conhece o caminho ali". E ele foi feliz na finalização, é um cara que sabe procurar as redes", disse o jovem de 20 anos, que completou brincando: "Fred, faz um pix, né, garoto?"

Martinelli também descreveu como é o ter contato com Fred todos os dias no Fluminense e projetou como a ausência do ídolo será sentida pelo grupo tricolor.

"Ele é um cara sensacional dentro do grupo. Todo dia ele fala com a gente. Mesmo quando não entrava no jogo estava ali, apoiando, passando uma palavra muito importante, uma confiança. Hoje, ele é o jogador que tem mais atmosfera com a torcida, que viveu muita coisa aqui. É um cara muito importante. A gente tem certeza que, mesmo quando ele parar de jogar, ele vai estar no vestiário com a gente, nos apoiando, vai ser um torcedor. Ele tem que aproveitar bem esses últimos dias.", concluiu.