DJ Nath levantou torcedores do Fluminense no MaracanãReprodução / Instagram

Publicado 04/07/2022 13:17 | Atualizado 04/07/2022 14:56

Rio - A tarde do último sábado foi de muita festa para os torcedores do Fluminense. Com um roteiro praticamente perfeito, o Tricolor goleou o Corinthians por 4 a 0, com a presença de mais de 40 mil tricolores, que ainda vibraram com o ídolo Fred, que fez sua penúltima partida, com direito ao gol que deu números finais a vitória. Porém, a festa tricolor começou mais cedo com a Dj Nath.

O jogo nem começou e a DJ Nath já tá ficando louca da cabeça no setor Sul! pic.twitter.com/iglzk9uI3r — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 2, 2022

Ela, ao lado de Marvvila e Gamei agitaram a festa tricolor no Maracanã. Porém, conhecida como "Furacão Ruivo", Nath chamou a atenção dos torcedores que estavam presentes. Torcedora do Fluminense, Nath já foi eleita musa do Tricolor pela torcida organizada Sobranada.

Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC Lenardo Brasil

Nas redes sociais, Nath faz muito sucesso. A DJ tem mais de 84 mil seguidores no Instagram. Ela participou no ano passado do reality show "Rio Shore", da MTV Brasil, em que 10 cariocas passarão o Verão em uma mesma casa.