Fred em jogo contra o Corinthians - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 04/07/2022 14:16

Rio - O atacante Fred, de 38 anos, fez uma live descontraída na manhã desta segunda-feira. Entre comentários emocionados a respeito da festa dos torcedores do Fluminense na partida do último sábado, o artilheiro recebeu Rafael Sobis, ex-jogador do clube carioca, que defendeu o Tricolor ao lado do centroavante de 2011 a 2014. O artilheiro tricolor convidou o campeão brasileiro de 2012 para comparecer ao Maracanã para sua despedida, marcada para o próximo sábado, contra o Ceará. Além disso, Fred propôs uma partida festiva envolvendo campeões nacionais pelo Tricolor.

"Vai lá que a torcida te ama", convidou Fred. "Mas você vai parar mesmo? Não vai me fazer ir aí ver e depois uma semana você estar jogando", rebateu Sobis, que está em Erechim, no Rio Grande do Sul, mas virá ao Rio justamente na sexta-feira para pegar seus filhos.

A despedida oficial de Fred está confirmada para o próximo sábado contra o Ceará pelo Brasileiro. No entanto, o ídolo tricolor afirmou que pensa em fazer um jogo festivo colocando em campo os campeões brasileiros de 2010 contra os campeões de 2012. Fred esteve presente em ambos os times.

"Tô pensando em fazer um jogo festivo. Pessoal de 2009/10 contra o de 12. Quem ganha?", perguntou o centroavante. "Não tenho nem dúvida. Nós ganhamos fácil", disse Sobis, se referindo a equipe comandada por Abel e que conquistou o tetracampeonato.