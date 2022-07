Michel Araújo - Divulgação / Fluminense

Publicado 04/07/2022 09:30

Rio - De volta ao Fluminense, após um ano atuando no futebol árabe, Michel Araújo poderá fazer a sua reestreia pelo Tricolor no próximo dia 20. Em entrevista à FluTV, o uruguaio afirmou que pretende ter uma segunda passagem mais longa com a camisa do clube carioca.

"Estou muito, muito feliz em voltar. Recebi muito carinho da torcida, dos funcionários e dos jogadores é incrível. Tô em casa de volta e agora espero que por muito tempo. Estava com muita saudade da torcida. Acompanhava sempre os jogos e os torcedores sempre me pedindo para voltar. Estou muito feliz em voltar", disse.

Fernando Diniz manifestou o interesse de contar com o uruguaio que estava no futebol árabe. O Fluminense ainda vê Michel Araújo como um possível nome para vender para o mercado externo, mas caso não chegue nenhuma proposta que o Tricolor veja como vantajosa, ele irá permanecer.